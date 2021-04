Carré Magique occupé – pour la défense des précaires …

Le Carré Magique, théâtre de Lannion et pôle national Cirque, quasi-interdit de spectacles publics depuis près d’un an, est occupé depuis plus d’un mois maintenant, à l’initiative des intermittents du spectacle, dont les professions sont sinistrées par les confinements successifs imposés par l’état jacobin.

Les occupants, que nous avons interviewés, veulent défendre l’ensemble des précarités de plus en plus aggravées, et donc favorisent les actions visant à s’opposer aux nouvelles lois assassines – loi travail puis réforme de l’assurance chômage –

Avec cette occupation, de nombreux groupes sont venus bénévolement se produire sur le Parvis des Droits de l’Homme – le bien nommé – en attendant le ralentissement de la pandémie et des actions opportunes de nos gouvernants.

Si le printemps est inexorable, l’automne risque d’être bien chaud…

Durée 5’10 – Réalisation Daniel George – Production TV-Trégor – Avril 2021

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #CarreMagique #CotesdArmor #Bretagne #webTV

61 total views, 4 views today