A l’heure où les grandes puissances du monde se mettent autour d’une table (virtuelle) pour parler environnement et réchauffement climatique, il est bon de rappeler qu’à l’échelon local, au niveau des communes, il se passe effectivement des choses concrètes depuis de nombreuses années. Un exemple en Trégor puisque nous sommes au début de l’année 2011, au sein du Pays Rochois (*).

Estuaire du Jaudy, bocages, bois, les paysages du Pays Rochois regorgent de surprises. Des trésors à préserver grâce à une politique de protection et de mise en valeur de l’environnement. En effet, chemins de randonnée, sentier de l’eau, Natura 2000 sont devenus des enjeux majeurs pour la collectivité. Petit tour d’horizon de l’environnement en Pays Rochois (*) en compagnie de Eric Poulouin, Bernard Frémery et Armel Ruzic.

(*) Le Pays Rochois était, à l’époque, une communauté de communes qui regroupait Pommerit-Jaudy, La Roche-Derrien, Langoat, Hengoat, Troguéry et Pouldouran. Elle a disparu en fin 2012 pour être intégrée à partir du 1er janvier 2013 à Lannion-Trégor-Communauté.

Durée 4’16 – Réalisation Sébastien Dubois – Production Trégor-Vidéo – Mars 2011

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #LaRocheDerrien #Tregor #LaRocheJaudy #CotesdArmor #Bretagne #webTV

77 total views, 2 views today