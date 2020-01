A bas la vieille gare !

Il y a 20 ans, en janvier 2000, on procédait à la destruction de l’ancienne gare de Lannion sous les « yeux ébahis » de la toute nouvelle gare qui sortait de terre à quelques mètres de là. Il y avait aussi, là, un homme très ému qui assistait à ce spectacle. Il s’agissait de Jean Tazé, élu de Lannion et fervent défenseur de la ligne Plouaret-Lannion. Cette petite révolution ferroviaire locale était en effet un peu son œuvre puisqu’il s’était battu farouchement pour que le prestigieux TGV arrive au cœur de la capitale du Trégor. Et aujourd’hui, en janvier 2020, c’est toujours le cas. Pourvu que ça dure. Nous vous laissons donc visionner ce court témoignage d’un moment important de la vie de Lannion et vous donnons rendez-vous en fin juin 2020 pour évoquer, toujours en images, l’inauguration officielle de la nouvelle gare (30 juin 2000) et l’arrivée du premier TGV. Lannionais nostalgiques, sortez vos mouchoirs …

Durée 1’28 – Document Trégor-Vidéo de janvier 2000

