Il s’agit de la célèbre mélodie bretonne « Me zo ganet e kreiz ar mor » que les Petits Chanteurs de Lannion devaient interpréter, le 28 mars 2020, lors d’un spectacle musical autour des légendes de la Bretagne; ceci en compagnie de la comédienne et chanteuse lyrique Anne Le Coutour et du pianiste et organiste improvisateur Michel Boédec. Hélas, ce spectacle a dû être annulé pour les raisons que l’on sait.

Mais le virus ne devait pas avoir le dernier mot. Chaque chanteur s’est donc filmé, confiné chez lui, et en écoutant un fichier audio témoin permettant à l’ensemble du choeur d’être dans la même tonalité et le même rythme. Tout ce matériau brut a ensuite été assemblé et monté sur la bande son par le chef de choeur , François-Xavier Kernin. Et voici le résultat en mode mosaïque. Place à la musique …

Durée 1’42 – Réalisation François-Xavier Kernin – Texte Jean-Pierre Calloc’h – Musique Jef Le Penven – Harmonisation François-Xavier Kernin – Interprétation : les Petits Chanteurs de la Manécanterie de Lannion – Avril 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

