Traouiero, renaissance d’un site

Nous sommes en 1990. Le site des Traouiero, situé entre Perros-Guirec (Ploumanac’h) et Trégastel, fait alors peau neuve sous l’impulsion des deux communes limitrophes et d’une association de protection de la nature. Il en avait bien besoin car il était un peu à l’abandon. Il est devenu, depuis, l’un des lieux de balade favori des Trégorrois et des touristes. Il faut dire qu’elle a tout pour elle cette vallée : elle est belle pour commencer, riche de sa flore et intéressante de par sa géologie constituée de chaos granitiques. Odile Guérin en fait profiter, à travers ses explications, les élèves des écoles publiques de Perros-Guirec et de Trégastel. Suivons la caméra de VIDEOTEC qui nous emmène dans ce dédale de verdure et de rochers roses qui est aussi un lieu magique peuplé de contes et de légendes …

Durée 10’40 – Réalisation Loïc Chapron avec le concours de Guylène Brunet, Odile Tadié, Jean-Yves Tadié et Jean-Pierre Baudet. Coproduction UNAM Ploumanac’h, APAD Perros-Guirec, Comité de défense des sites de Trégastel, Conseil Général des Côtes d’Armor – VIDEOTEC / VIDEOCOM – 1990

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

