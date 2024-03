Gallo en scène fête ses 20 ans

Visionnez la vidéo en HD

… en cliquant sur la vignette ci-dessus …

Le gallo, langue de Haute-Bretagne

Qu’est-ce que « Gallo en scène » ?

« Gallo en scène » est le festival phare de l’association Qerouézée dont l’objectif est de promouvoir la langue gallèse. Grâce à une équipe de bénévoles qui ne faiblit pas, et ceci depuis 2003, ce festival itinérant a pour caractéristique première d’avoir voyagé de Pléven au nord, jusqu’à Plumaugat à l’est, et Plaine-Haute à l’Ouest. Il a su faire découvrir et aimer le gallo, langue de Haute-Bretagne, à travers de nombreux « menteurs », conteurs et comédiens.

Les 20 ans de « Gallo en scène »

En novembre 2023, recentré pour l’occasion dans le Penthièvre autour de Bréhan et de Morieux, il fêtait ses 20 ans. Voici, dans ce document, quelques morceaux choisis de cette 20e édition. Pour que le plus grand nombre puisse en profiter, les dialogues en gallo sont sous-titrés en français

« Ubu Roi » en gallo

De plus, à l’occasion de l’année Jarry (Alfred Jarry ayant vécu à St Brieuc), Qerouézée a su constituer une troupe de 12 comédiens pour porter cette pièce hautement satirique « Ubu Roi », jouée en gallo pour la première fois. Un prochain sujet y sera consacré sur TV-Trégor

A propos de ce reportage

Durée 20’45 – Réalisation Corentin Jouan avec Marcel Le Gall et Yann Bencivengo – Tournage en novembre 2023 – Coproduction Qerouézée et TV-Trégor – Mars 2024

Recommandé en cas de liaison internet peu rapide : utilisez la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Theatre #Gallo #Brehan #Morieux #Penthievre #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?