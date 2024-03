La saga de la Trégor Valley





La grande aventure des télécommunications à Lannion et dans le Trégor

Ce film raconte les 60 ans d’une épopée qui a connu des moments d’euphorie et des périodes de crise. Mais chaque crise a été suivie d’un rebond et c’est un peu là que réside « le miracle trégorrois », qui doit beaucoup à la solidarité des hommes et à la persévérance de leurs actions …

Pour visionner le film…

Suivez ce lien : La saga de la Trégor Valley

La saga de la réalisation du film

Pour tout savoir sur la réalisation de ce film documentaire historique, consultez cette page

A propos de la réalisation de ce film

Durée 1h31 – Film documentaire réalisé par Olivier Caillebot, sur un scénario de Jean-Jacques Monnier – Participation bénévole de membres de TV-Trégor pour le tournage d’interviews et la recherche de documents d’archives, dont Michel Ruvoen pour la coordination du groupe – Coproduction TV-Trégor et LTW, en partenariat avec Bretagne-Culture-Diversité – Sortie en avril 2022

Nos partenaires

Film documentaire réalisé avec le soutien de la Région Bretagne, Lannion-Trégor-Communauté, la Cité des Télécoms, Orange (archives audiovisuelles), Bretagne-Culture-Diversité, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor

