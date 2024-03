Festival Armoricourt #15 – Le résumé filmé

Visionnez la vidéo en HD

… en cliquant sur la vignette ci-dessus …

Le rendez-vous du moyen métrage

La 15e édition du Festival

Du 16 au 18 novembre 2023 s’est tenue à Plestin-les-Grèves la 15e édition du Festival Armoricourt. Les projections se sont déroulées dans la superbe salle du cinéma Le Douron et la compétition a rassemblé 7 moyens métrages (entre 35 et 59 minutes). Ils avaient fait l’objet d’une sélection parmi une cinquantaine de films candidats.

L’invité d’honneur

L’invité d’honneur du Festival était Régis Roinsard, réalisateur (« Populaire », « les traducteurs », « en attendant Bojanglès » …) qui avait la lourde charge d’attribuer un prix à l’un des films.

La « punchline » du Festival Armoricourt

La « punchline » du Festival Armoricourt est « Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font ». En effet, pour chaque film, un représentant de l’équipe de réalisation (souvent le réalisateur lui-même ou la réalisatrice) était présent pour répondre aux questions de l’animatrice et du public à l’issue de la projection.

Une ambiance cinéphile

C’est toute une ambiance cinéphile que ce petit « résumé filmé » essaie de retracer ici en 11 minutes. Cela évoquera quelques souvenirs chez ceux qui ont participé à l’événement et on espère qu’il donnera envie, à ceux qui ne connaissent pas encore le Festival, d’y assister la prochaine fois.

Pour en savoir plus …

Pour de plus amples informations sur cette 15e édition et sur les films qui ont été projetés, nous vous invitons à consulter ces pages :

– Le programme et les pitchs

– Le palmarès

A propos de ce reportage

Durée : 11’24 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Coproduction Armoricourt et TV-Trégor – Mars 2024

Recommandé en cas de liaison internet peu rapide : utilisez la visionneuse ci-dessous

hashtags : #Armoricourt #Cinema #LeDouron #PlestinLesGreves #Tregor #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?