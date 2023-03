Cotton Tige 1993 – En attendant le printemps

Dans les années 90, se produisait chaque année, au printemps, un événement retentissant au Palais des Congrès de Trégastel. Il s’agissait de « Cotton Tige », une soirée jazz et rock, douce et endiablée à la fois, qui tirait son nom pastiché du fameux « Cotton Club », une ancienne salle de concert, club de jazz et dancing de New York, dans le quartier de Harlem.

Pendant toutes ces années, Trégor-Vidéo procédait à la captation des concerts de la soirée en mode régie avec plusieurs caméras. D’où la richesse des vues et des plans. Certes, les caméras de l’époque, encore à tube cathodique, ne brillaient pas par leur sensibilité, d’où des images parfois sombres et bruitées. Mais qu’importe, car ce sont des heures de bons moments musicaux qui sont ainsi mémorisées dans les archives de TV-Trégor. Cette semaine, en guise de teaser, nous vous offrons un petit résumé en 2 minutes et demie de l’édition 1993 (30 ans déjà), mais nous reviendrons ultérieurement sur cette série de captations pour vous en proposer d’autres morceaux choisis. Place à la musique de la nuit …

Durée 2’32 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Avril 1993

