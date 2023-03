Salon du livre de Lannion – Peignons et lisons

Le premier salon du livre de Lannion s’est tenu le 22 janvier 2023 dans la chapelle Sainte-Anne et dans l’espace du même nom. Organisé par l’association «Le dragon rouge du Trégor-Goëlo », en partenariat avec la mairie de Lannion, ce premier salon, quoique généraliste, était agrémenté par l’association de la littérature et de la peinture.

35 auteurs et 6 éditeurs ont pu dialoguer avec un public nombreux alors que 7 peintres exposaient leurs œuvres dans une salle voisine. Pour un coup d’essai, ce fut, d’après les visiteurs et les exposants, un coup de maître. Il faut savoir que lors de la première d’un événement culturel tel que celui-là, les organisateurs ne bénéficient d’aucune subvention. « Le dragon rouge du Trégor-Goëlo » a donc dû faire appel aux écrivains locaux à quelques exceptions près. Ce fut possible car le Trégor est riche en auteurs et en artistes peintres. Yvon Le Men, Daniel Kay, Yannick Botrel, Luc Blanvillain, Alexis Gloaguen et bien d’autres se sont côtoyés durant une journée entière. La réussite de ce salon encourage les organisateurs a envisager sérieusement la poursuite de cette belle aventure en 2024, peut-être dans un autre lieu et à une autre date …

Mais ceci est une autre histoire que vous pourrez suivre sur la page Facebook du dragon rouge du Trégor-Goëlo, et à laquelle vous pourrez participer en adhérant à l’association qui se donne pour vocation le développement de la lecture et de la littérature dans le Trégor-Goëlo, ceci par des salons, des conférences, des aides à l’écriture et à l’édition. Kenavo et à très bientôt.

Durée 7’48 – Réalisation Jean Carfantan avec Marc Geffroy, Pierre Lavanant, Alain Vorimore et Claude Thomas – Production TV-Trégor – mars 2023

