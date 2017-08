Fabrication d’un livre de Valérie Jégou – 2 – Le témoignage de Marcel Le Jaouan

Valérie Jégou continue à travailler à la collecte de témoignages pour son second livre « La Baie de Lannion au temps des derniers chevaux ». Les anciens agriculteurs de l’estuaire du Léguer se confient à Valérie dont l’énergie et la générosité sont un modèle pour créer les conditions de la parole. A ce jour, Valérie Jégou a rencontré une quarantaine de témoins. TV-Trégor vous permet ici de suivre le processus adopté par l’auteur pour collecter la mémoire des agriculteurs et en l’occurrence, dans ce document, de Marcel Le Jaouan, au Yaudet …