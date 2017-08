En cette période estivale, les coquillages qui vivent sur nos côtes ne sont pas à la fête car ils font le régal des vacanciers venus faire le plein d’iode et de bonnes choses dans le Trégor. Mais, sans vouloir déflorer ce plaisir, il n’est pas inutile d’en savoir plus sur ces mollusques et sur la façon dont ils sont élevés par les cultivateurs de la mer. C’est l’objet de ce document de neuf minutes qui vous dit « tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les coquillages … sans oser le demander ».