Quelques maisons historiques de Tréguier

A proximité de la cathédrale gothique Saint-Tugdual, chef d’œuvre de l’architecture religieuse bretonne, nous allons découvrir d’autres richesses architecturales du centre ville historique de Tréguier, à savoir, des maisons à colombages (XVème et XVIème siècle) et les hôtels particuliers en granit (XVIIème et XVIIIème siècle). Suivons nos guides dans cette remontée dans le temps …