Le moulin de Crec’h Olen au Yaudet

Au printemps 2007 se terminait l’essentiel des travaux de restauration du moulin de Crec’h Olen, lequel dresse sa singulière silhouette à l’entrée du Yaudet. Tout cela grâce au courage et à la persévérance d’une équipe de bénévoles qui a tout mis en œuvre pour redonner vie et solidité à cet ouvrage vénérable qui date d’environ 1700. Et le résultat a été à la hauteur des espérances. Une fête au village a été organisée en juin 2007 pour marquer cette réussite. 10 ans plus tard, le moulin est plus vivant que jamais et une autre fête va ponctuer cet anniversaire dimanche 6 août 2017 de 10H30 à 18H00 (voir affiche ci-dessous). Et à cette occasion, Valérie Jégou y dédicacera son livre sur Le Yaudet et le moulin tournera de ses propres ailes …