La réhabilitation des papèteries Vallée

Nous sommes à la fin de l’année 2004. Au cœur de la vallée du Léguer, à cheval sur les communes de Belle-Isle-en-Terre et de Plounevez-Moëdec, se meurt la friche industrielle des anciennes Papeteries Vallée. Elles produisirent jusqu’à 4.000 tonnes de papier puis fermèrent leur porte en 1965, après un peu plus d’un siècle d’activité. Ce site, fera l’objet, à partir de 2005, d’une intéressante valorisation. Cette opération fait suite au démantèlement, en 1996, du barrage de Kernansquillec, construit pour alimenter l’usine en électricité. Ce chantier va permettre à la population de se réapproprier le lieu à travers un travail de mémoire. Le Léguer, à Kernansquillec, a retrouvé son aspect sauvage et l’ancienne usine des papèteries, en bien triste état, va connaître une seconde vie de nature touristique et culturelle. Ainsi va la vie … au fil du Léguer.

Intervenants : Michel Disez, président de la communauté de communes de Beg ar C’hra – Jean David, président de la communauté de communes de Belle-Isle-en-Terre – Catherine Moret, représentante de l’association pour la mise en valeur de la vallée du Léguer.

Durée 5’28 – Réalisation Loïc Chapron avec E. Sichez et S. Thierry – Production Trégor-Vidéo – Décembre 2004

