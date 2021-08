Kernansquillec, retour au naturel

Il était une fois un barrage sur le Léguer, au lieu-dit Kernansquillec, sur la commune de Plounevez-Moédec. Il n’était pas peu fier du haut de ses 15 mètres, car il avait alimenté en électricité, pendant 43 ans les papèteries Vallée situées non loin, à Belle-Isle-en-Terre. Prouesse technique pour l’époque, car ce mur de béton de 110 m de large était l’un des premiers barrages à voûtes multiples en France. Devenu inutile et vétuste, il fut désaffecté dans les années 1990. Son aura avait largement pâli car il s’envasait à grande vitesse en eutrophisant le bassin de rétention. Certes, on procédait régulièrement à sa vidange, mais les sédiments ainsi relâchés dans la rivière empoisonnaient faune et flore, créant en aval un paysage de désolation. Sans compter que saumons et anguilles, malgré la présence d’une passe à poissons, se heurtaient à l’édifice en tentant d’aller frayer en amont du fleuve comme le dictait leur instinct. Circonstance aggravante, le bel ouvrage se révélait incapable de réguler les plus fortes crues du léguer comme celle de 1995. L’année suivante, en 1996 la décision fut donc prise, au plus haut niveau de l’état, mais avec le concours des élus locaux et des organismes concernés, de démolir le barrage et de rendre au Léguer son aspect naturel. Ainsi fut fait, mais avec moult précautions comme vous pourrez le découvrir dans ce document réalisé par Trégor-Vidéo en 1997 pour Eau et Rivière de Bretagne.

Le barrage en quelques chiffres : largeur 110 m, hauteur 15 m, construit en 1922. Capacité 400.000 m3 – Superficie de la retenue : 13 Ha – Zone inondée en amont sur 2 Km – Sédimentation 5 cm/an. Volume des sédiments aspirés avant démolition : 96.000 m3. Coût de l’opération de démantèlement 6.000.000 F (env 1 M€).

Durée 16’28 – Réalisation Trégor-Vidéo. Production Eau et Rivières de Bretagne – Avril 1997.

Intervenants : Jean-Pierre Porcher – Conseil supérieur de la pêche, André Péron – Eau et Rivières de Bretagne, Dominique Fétrot – Sous-préfet de Lannion, Jean David – Protection et mise en valeur de la Vallée du Léguer, Gilles Huet – Eau et Rivières de Bretagne

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

