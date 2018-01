La Baie de Lannion au temps des derniers chevaux – La fabrication du cidre

Après son premier ouvrage édité en 2014, « Le Yaudet, autobiographie d’un village du Trégor (1914-1945) », Valérie Jégou travaille en ethnologue à la récolte de récits et documents pour son second livre « La Baie de Lannion au temps des derniers chevaux ».

Dans le Trégor, à Ploulec’h, en ce mois de novembre 2017, Jean Jacob transmet à Valérie Jégou son savoir-faire en matière de fabrication du cidre. Le pressage en est l’étape la plus spectaculaire qui consiste à monter le marc de pommes sur la table du pressoir pour ensuite le presser afin d’extraire tout le jus de la pulpe. L’utilisation de la paille pour le drainage du jus oblige à couper le marc au couteau. Ensuite il pose des planches sur la motte, puis des madriers en les croisant et enfin les plus gros madriers légèrement bossus. Sous le poids des madriers, le jus s’écoule. Et enfin, commence l’opération du pressage rythmée par le cliquetis de la vis centrale.