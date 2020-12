Nuage étrange

Quel est donc cet étrange nuage, venu de nulle part et de partout à la fois, qui plane chaque soir au dessus du Marais du Quellen, avant que le soleil ne se couche ? Sans quasiment aucun bruit, il virevolte dans le ciel, composant des figures improbables, mouvantes et fugitives. Il semble vouloir avaler les autres nuages mais ceux-ci restent impassibles, contemplant, fascinés, tout comme nous, le ballet fantastique. Quel est donc le maître de cette savante chorégraphie ? S’il y en a un, il se cache bien. Tout-à-coup, les petits points se rapprochent en masse et l’on peut alors distinguer, l’espace d’un instant, chacun des étourneaux qui composent ce nuage vivant. Ils semblent infatigables. Le ballet se poursuit sans fin prévisible et puis, en l’espace de quelques instants, l’immense nuée s’effondre vers le sol, rebondit une ou deux fois comme une vague jaillissante, puis disparaît derrière les arbustes et roseaux du marais. Le soleil vient de passer sous l’horizon. Pour cette myriade d’étourneaux, il est l’heure de se coucher. Demain sera un autre jour … En tout cas, merci pour ce spectacle inoubliable.

Durée 4’31 – Images et montage Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Décembre 2020 – Tourné au Marais du Quellen à Trébeurden (22) le 6 décembre 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Trebeurden #Tregor #MaraisduQuellen #CotesdArmor #Bretagne #webTV

