Vitrines en fête !

Eh oui, En cette fin d’année 2009, les lutins, bonshommes de neige et Pères Noël sont encore au rendez-vous sur les vitrines du Pays Rochois ! Mais qui se cache derrière ces œuvres éphémères? Deux artistes, la mère, Anne-Marie Aucouturier, peintre depuis plus de 27 ans et la fille, Morwenna Fohanno, née avec un pinceau dans la main. Rencontre et émerveillement …

Durée 5’26 – Réalisation Sophie Piat – Production Trégor-Vidéo – Décembre 2009

