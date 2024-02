Le Mycélium, entre médecine et écologie

Visionnez la vidéo en HD

De l’humus à l’humain

Tout plaquer pour des champignons

Jefferson et Xavier ont décidé de quitter leur travail dans l’aéronautique pour louer un hangar agricole et y monter une entreprise lowtech de culture de champignons. En effet, le champignon apparaît comme un adjuvant essentiel pour restaurer les terres épuisées, y compris les sols pollués par les métaux lourds et autres produits chimiques.

Des applications en médecine

La recherche en médecine trouve le champignon très prometteur, alors qu’un certain nombre de médicaments l’utilisent déjà à grande échelle. Malgré la demande, ils ont choisi de garder leur entreprise à taille humaine, proposant un « business plan » et des formations pour ceux qui voudraient les imiter. Gageons que ce type d’entreprise est promis à bel avenir

A propos de ce reportage

Durée 16’06 – Réalisation Jean Carfantan avec Pierre Lavanant, Marc Geffroy et Corentin Jouan. Musique libre de droits – Production TV-Trégor – Février 2024

