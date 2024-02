Le Trégor finistérien … – Au cinéma

Le Trégor finistérien, petit territoire, grande histoire – Au cinéma

Projection dimanche 11 février, 17h00 – entrée 5 €

Au Cinéma Le Douron – Plestin-les-Grèves

À l’issue de la projection, débat avec l’équipe de réalisation

Le Trégor historique scindé en deux

Le Trégor historique a été scindé en deux après la mise en place, en 1790, des divisions administratives en départements. Depuis lors, les 17 communes situées à l’ouest du Trégor, au delà du fleuve côtier Le Douron, sont finistériennes alors que la partie orientale du Trégor dépend des Côtes d’Armor.

Deux Trégor, mais un destin commun

Ceci dit, on n’efface pas comme cela, d’un trait de plume, l’unité d’un territoire. L’histoire a laissé des traces démontrant une grande homogénéité entre les deux parties. Ainsi les similitudes se retrouvent dans les vestiges préhistoriques (mégalithes), dans la religion, l’architecture (notamment Beaumanoir), la langue, les costumes, les traditions. On retrouve également les mêmes cultures dont celle du lin qui fit naguère la prospérité du Trégor. Ce document s’attache à démontrer que les deux parties du Trégor sont en fait très unies par une longue histoire commune.

A propos de ce documentaire

Durée 64 mn – Réalisation Loïc Chapron avec Alain Vorimore et Olivier Caillebot – Sur un script de Jean-Jacques Monnier, historien, et Olivier Caillebot – Musique originale Alix Caillebot – 14 intervenants dont François de Beaulieu, Jean-Jacques Aillagon, l’historien Christian Bougeard, l’archéologue Barry Cunliffe –

Film réalisé en coproduction par Bretagne Culture Diversité, LTW et TV-Trégor – 2023

