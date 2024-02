La pêche au gros dans la baie de Lannion

Visionnez la vidéo en HD

… en cliquant sur la vignette ci-dessus …

Il était une fois le thon

Le contexte

Un médecin de Lannion, Georges Miroux, est à l’origine de l’histoire racontée par André Le Person. Des pêcheurs de sardines de Locquémeau lui avaient parlé de filets déchirés par de gros poissons tels que des thons rouges et des requins. Grâce aux relations de Georges Miroux en France et en Amérique, le « Thon-club » de Trébeurden fut créé en 1948 et des compétitions internationales de pêche sportive furent organisées pendant plusieurs années.

Malheureusement, après 1953, les sardines disparurent de la baie de Lannion, mais peut-être les reverra-t-on un jour dans la Manche avec les gros poissons ?

E penn kentañ eus an istor kontet gant André Le Person ez eus ur medisin eus Lannuon, an doktor Georges Miroux.

Komzet e oa bet dezhañ gant pesketerien sardin Lokemo e vije drailhet ar rouedoù gant pesked bras evel toned ruz ha rinkined.

Gant darempredoù Georges Miroux e Bro C’hall hag en Amerika e oa bet lañset e 1948 ur greizenn pesketerien ton añvet Thon Club Trebeurden ha kenstrivadegoù pesketa etrebroadel a zo bet e-pad meur a vloavezh.

Maluruzamant, goude ar bloavezh 1953, n’eus ket bet sardin ken e bae Lannuon met marteze vo ket gwelet adare, un deiz bennak, sardin ha pesked bras e mor Breizh ?

André Le Person

Entretien avec André Le Person auteur du livre «Pêche au Gros en Baie de Lannion, thons rouges et requins».

Cette interview a été réalisée en collaboration avec ArmorScience en introduction à la conférence sur la pêche sportive aux thons, enregistrée salle du Sémaphore à Trébeurden le 24 janvier 2024. Vous pouvez la visionner dans son intégralité sur ArmorScience

Pennad-kaoz gant André Le Person en-deus skrivet al levr « Pesketa pesked bras e bae Lannuon, Toned ruz ha rinkined ».

Ar pennad-kaoz-mañ a zo ur c’henlabour gant ArmorScience ha graet eo bet araok ar brezegenn. Enrollet eo bet ar brezegenn d’ar 24 a viz Genver er sal « Sémaphore » e Trebeurden ha tu a zo da welet anezhi en he fezh war ArmorScience

A propos de ce reportage

Durée 8:01 – Réalisation et montage Marc Geffroy – Interview Tangi Rochard, stagiaire en formation de breton à l’association Roudour – Traduction Pierre Lavanant – TV-Trégor- février 2024

Padout a ra 8:01 – Sevenet ha frammet gant Marc Geffroy – Atersadenn Tangi Rochard, stajiad Roudour Lannuon – Troidigezh Pierre Lavanant – TV-Trégor – Miz C’hwevrer 2024.

Recommandé en cas de liaison internet peu rapide : utilisez la visionneuse ci-dessous

hashtags : #peche #Trebeurden #Lannion #Tregor #Locquemeau #CotesdArmor #Bretagne

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?