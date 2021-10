La Fête pour l’Océan à Paimpol

Le Lions Club, qui s’est engagé dans des objectifs de développement durable, a organisé en juillet 2021, dans quatre communes des Côtes d’Armor, Perros-Guirec, Tréguier, Paimpol et Pléneuf-Val-André, Les Fêtes pour l’Océan, avec en sous-titre « Un pas pour la planète ». Cet événement avait pour but de faire prendre conscience à un large public des richesses de la biodiversité de notre littoral et de la nécessité de protéger notre environnement.

Le mercredi 21 juillet, le « village marin » était implanté sur le port de Paimpol. Il a proposé diverses animations et expositions organisées par des associations liées au thème de la mer et en rapport avec la découverte et la protection du patrimoine naturel de notre littoral (Vivamor Nature, Eau la la !! c’est beau la mer, Eaux et rivières de Bretagne, la Ligue de Protection des Oiseaux, l’APECS, ArmorScience, ETAPES, UMAMI, …).

Les visiteurs sont entrés dans la danse sur des airs joués par les groupes musicaux qui étaient également de la fête : Sonerien Da Viken et La Gomech Family. Retour en images et en paroles sur cette journée de juillet dédiée à l’Océan …

Durée 11’43 – Réalisation Hervé Sizun – Assistance montage Jean-Dominique Gauthier. Production TV-Trégor – octobre 2021

