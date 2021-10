Peter K. Alfaenger, né à Danzig en 1939 a été diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart. Il fut tour à tour metteur en scène, réalisateur de film et dessinateur de presse. Après avoir été illustrateur, il s’est consacré presque exclusivement à la sculpture. Peter a créé « le Zoo Fantastique » à partir de ses « semailles humaines », un « space opera » composé de ses œuvres, créatures fantastiques de bois, de fer ou de pierre. Installé à Trébeurden, il a exercé ses talents dans le Trégor. On lui doit notamment la chouette géante en métal perchée en bordure de la voie express Lannion-Guingamp, à Cavan, qui fait partie du paysage. On lui doit aussi les danseurs qui occupent le centre du rond-point de la sortie de Lannion vers Trébeurden. Peter Alfaenger nous a quittés le 4 janvier 2010 mais ses œuvres lui survivent, ainsi que ce portrait de lui, réalisé en novembre 2001 par Trégor-Vidéo …

« Ce n’est pas la forme, mais le vide qui m’intéresse ». Peter K. Alfaenger

Durée 3’35 – Réalisation Benoît Le Merrer avec Elodie Bernachon – Production Trégor-Vidéo – Novembre 2001

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

