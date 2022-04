Bleu Passion

Au sein de l’ASPTT (Association Sportive des PTT), Marc Le Ligné a décroché, dans les années 80, de nombreux titres dont ceux de vice-champion du Monde et champion d’Europe de planche à voile, catégorie free-style. C’était alors une discipline nouvelle et virtuose qui faisait l’admiration de tous.

Mais Marc ne s’est pas contenté de briller dans les compétitions. Il avait à cœur de partager sa passion avec les autres et notamment avec les enfants. Avec son ami et complice Alain Brouard (réalisateur audiovisuel au CNET de Lannion), il a planché sur le scénario d’un film mettant en scène un enfant handicapé, en séjour au Centre Hélio-marin de Trestel. Celui-ci va connaître, grâce à d’ingénieux dispositifs, les joies de la pratique de la planche à voile. Une belle histoire, généreuse et émouvante, avec de superbes images filmées au cœur de l’action par Alain Brouard.

Durée 12’53 – Réalisation Alain Brouard – Scénario Marc Le Ligné – Tournage effectué à Trestel (22 Côtes d’Armor) avec la collaboration du personnel du Centre Hélio-marin – Production FUN-MUSIC – 1987

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #Trestel #CotesdArmor #Bretagne #Handicap

122 total views, 3 views today