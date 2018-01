L’ENSSAT, au commencement

L’école d’ingénieur ENSSAT est implantée depuis déjà 32 ans à Lannion, occupant les locaux rénovés de l’ancien hôpital, rue de Kerampont. Un sacré bail et un beau parcours pour suivre les évolutions incessantes du monde des sciences et des technologies. Ce n’est pas sans émotion que l’on reverra ce petit docu-reportage réalisé en 1987, au commencement, pour présenter l’ENSSAT dans tous ses aspects. Depuis lors, bien des choses ont changé, bien sûr, mais l’esprit ENSSAT, lui, est toujours là.

Pour en savoir plus sur l’ENSSAT d’aujourd’hui, rendez-vous sur le site de l’établissement et visionnez le dernier clip de présentation de l’école.