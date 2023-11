Le Pardon annuel de Saint-Mélar – Août 2023

La vidéo en HD en cliquant sur la vignette ci-dessus

La chapelle Saint-Mélar est située sur la commune de Plouzélambre (22 – Côtes d’Armor), sur la colline de Run ar Belar dominant la rivière Le Roscoat et la baie de Saint-Michel-en-Grève. Datant de 1623, isolée dans la lande, elle se dégradait quand, en 1989, les habitants du quartier ont fondé l’association Saint-Mélar avec l’objectif d’entretenir la chapelle grâce aux bénéfices dégagés par l’organisation de manifestations populaires centrées sur la culture bretonne. Depuis cette date, de nombreuses animations se succèdent, après la messe, le jour du pardon de Saint-Mélar : typiquement pot de l’amitié, repas de crêpes et fest-deiz (des festoù-noz ont aussi été organisés par le passé). Ces animations sont rendues possibles par l’implication de nombreux bénévoles de Plouzélambre et des communes environnantes.

Le reportage met en évidence le grand moment de convivialité que représente ce pardon pour la vie de la commune. Ainsi, ce dimanche 27 août 2023, deux jeunes enfants ont été baptisés au cours de la messe. Avec eux, quatre générations de la même famille étaient présentes sur le tertre. Enfin, avec la réputation grandissante du lieu, le fest-deiz a connu une belle participation notamment en fin d’après-midi avec environ 400 personnes.

Durée 15’02 – Réalisation Michel Ruvoen avec Corentin Jouan, Marcel Le Gall, Jean Carfantan, Pierre Lavanant et Antoine Do Nascimento – Crédits photos et vidéo : Sylvine Blond et Jean-Louis Collette – Production TV-Trégor – Octobre 2023

