Festival Armoricourt 2023 – La bande-annonce

Le Festival Armoricourt tiendra sa 15e édition du 16 au 18 novembre 2023 – Toujours au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves (22 Côtes d’Armor).

Ne manquez pas ce grand rendez-vous du moyen métrage

7 films seront en compétition les 17 et 18 novembre, en présence de représentants des films (réalisateur et/ou producteur et/ou acteurs), et de notre invité d’honneur qui sera Régis Roinsard, cinéaste.

Régis Roinsard aura sa soirée carte blanche le jeudi 16 novembre avec la projection au Douron à 20:30 d’un de ses films préférés « Mirage de la vie » de Douglas Sirk (1959).

Voici les horaires des séances compétition :

– Vendredi 17 novembre à 20:30 (2 films)

– Samedi 18 novembre à 15:30 (3 films)

– Samedi 18 novembre à 20:30 (2 films)

– Samedi 18 novembre env 23:00 – Palmarès et remise des prix

Les spectateurs ayant vu tous les films seront invités à voter pour le prix du public. Deux votants se verront attribuer, par tirage au sort une carte cadeau de 50 € chez Camara Lannion.

Durée 1’09 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production Armoricourt 2023

