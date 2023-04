Les jardins imaginaires

Quoi de plus enthousiasmant pour des enfants d’école primaire que de créer des œuvres d’art à partir de plantes et de fleurs ? Après la cueillette des fleurs dans la campagne trégorroise, retour à l’école où la cour de récré et le préau se transforment rapidement en fresques colorées et chatoyantes. Sous la houlette bienveillante de Marie-Jo Wolf, artiste peintre, les enfants prennent doucement conscience de ce qu’est la création artistique, tout cela dans une atmosphère de bonne humeur contagieuse. Et c’est sans aucune tristesse, qu’à la fin, les enfants dispersent aux quatre vents leurs œuvres éphémères. Il souffle là un vent de fraîcheur et de printemps …

Durée 6’22 – Réalisé par Trégor-Vidéo lors de l’opération « Art en herbe » de juin 1993 – Tournage dans les écoles publiques primaires de Pommerit-Jaudy et de La Roche-Derrien – Intervenante : Marie-Jo Wolf – Partenaires et soutiens : ODDC 22, Charte du Trégor Rural, Inspection académique, Crédit Mutuel de Bretagne – Remixage effectué par Jean-Dominique Gauthier en mars 2023.

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #PommeritJaudy #LaRocheDerrien #Tregor #ArtEnHerbe #CotesdArmor #Bretagne #Ecole

114 total views, 3 views today