Locquémeau – La sardine est de retour !

Un scoop à la une de TV-Trégor ce matin : la sardine est de retour à Locquémeau après plus d’un demi-siècle d’absence !

Comment expliquer ce phénomène ? Les scientifiques, spécialistes de la question, réveillés dès potron-minet ce matin par nos reporters en sont restés bouche bée et sans voix.

L’un d’eux nous a simplement dit « Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions » et il est reparti se coucher. Par contre, tous les pêcheurs du coin sont déjà sur le pont et rêvent de prises miraculeuses. Ils ne croient pas si bien dire car les spécimens qui ont été aperçus dans la baie de Lannion ont de quoi surprendre les plus blasés des pêcheurs. Il va falloir réviser la taille des bateaux et les méthodes de pêche car ces sardines « new-look » font entre 5 et 7 mètres de long. Ce phénomène de gigantisme est sans doute dû au réchauffement climatique mais, à ce propos, les scientifiques experts sont restés coi. A l’heure où nous écrivons cet article, un incident vient d’ailleurs de se produire à Locquémeau : une de ces sardines géantes a voulu franchir l’entrée du port malgré la marée descendante et est restée coincée en travers, bouchant ainsi l’accès au port. On parle de faire venir rapidement un expert de Marseille pour tenter de résoudre cet épineux problème. On n’a sans doute pas fini de parler de cet événement exceptionnel dans le village. Nous vous tiendrons informés de ses développements. En attendant restés connectés à TV-Trégor en ce premier jour d’avril …

