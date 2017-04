Conférence Armor-Science – l’arthrose

On estime à 10 millions le nombre de personnes qui souffrent d’arthrose en France. L’arthrose affecte plus de 85 % des hommes et femmes au-delà de 70 ans et elle peut être très invalidante. Son caractère fréquent ne la rend pas pour autant moins complexe à appréhender. Elle est plus fréquente chez la femme. Malgré le déremboursement de nombreux traitements médicaux contre l’arthrose, il existe toutefois des possibilités, non pas de guérir, du moins pour le moment, mais d’en limiter les conséquences. Des moyens simples peuvent prévenir son apparition, et quand bien même, l’arthrose serait déjà installée que tout ne serait pas perdu : des mesures simples permettent, le plus souvent, de mener une vie si ce n’est normale, au moins une vie acceptable. Si l’on devait retenir un élément propice à l’amélioration de l’arthrose, ce serait l’éducation thérapeutique : le patient doit devenir l’expert de sa pathologie, tant au plan médicamenteux que non médicamenteux. La prise en charge des patients implique donc une participation active de ces derniers afin de comprendre et d’apprivoiser ce mal.Il peut-être surprenant de constater que cette pathologie très fréquente n’a pas encore livré tous ses secrets au niveau de sa compréhension physiopathologique (c’est-à-dire ce qui lui donne naissance), contrairement à la polyarthrite rhumatoïde qui a connu des avancées spectaculaires : il est en effet beaucoup plus facile d’agir au niveau thérapeutique lorsqu’on comprend les cibles à atteindre. Mais, avant d’aborder l’arthrose, il faut comprendre le fonctionnement d’une articulation normale, et connaître le chemin qui mène à l’arthrose : ce sera un des buts de cette discussion autour de l’arthrose.