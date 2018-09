Festival Armoricourt – 10e édition !

Le Festival Armoricourt fête sa dixième édition cette année. Ce rendez-vous du court métrage de qualité est donc devenu un incontournable. Au menu, 20 courts métrages en compétition, plus 2 films « made in Trégor », hors compétition. Un jury de professionnels du cinéma, la présence de nombreux réalisateurs et acteurs, une animation autour de la génèse d’un scénario de court métrage, des lots à gagner par les spectateurs, par tirage au sort. Bref, ce sera la fête du court métrage pendant trois jours à Plestin les Grèves. Cela se passera les 28, 29 et 30 septembre. Pour plus d’infos, consultez le programme sur le site du Festival. Il est recommandé de réserver sa place à l’avance (écrire à festival.armoricourt@gmail.com). En attendant, voici la bande-annonce de cette 10e édition du Festival Armoricourt