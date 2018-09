Conférence sur l’intelligence artificielle

La prochaine conférence « Société et Sciences » d’ArmorScience sera consacrée à l’intelligence artificielle. Un sujet dont on parle beaucoup mais dont on ne saisit pas nécessairement tous les enjeux sociétaux. Comment l’intelligence artificielle va-t-elle transformer la vie telle que nous la connaissons ? Pourquoi devons-nous nous y préparer dès maintenant ? Telles sont les principales questions qui seront abordées.

Le conférencier, Bernard Georges, est responsable de la prospective stratégique au sein de la direction Ressources et de l’Innovation du Groupe Société Générale (Paris)

Samedi 22 septembre à 18h00 – Pôle Phoenix – Route du Radôme – Pleumeur-Bodou

Entrée Gratuite

