La maison de Noël

La tradition des maisons illuminées est-elle en train de se perdre après l’engouement des années 2000 ? En tout cas, c’est avec plaisir que l’on revisitera celle de la famille Hamon, située quelque part entre Trédarzec et Pleumeur-Gautier. En décembre 2007, Trégor-Vidéo avait réalisé un reportage sur cette maison de Noêl hors du commun car peuplée de figurines issues des contes de notre enfance : Blanche Neige, Cendrillon, Pierrette et son pot au lait … Laissons nous guider au sein de cet univers féérique par Jean et Monique aidés par leurs petits enfants, enthousiastes. Et … joyeux Noël à toutes et à tous …