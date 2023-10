Vu au Forum – « ça tourne Trégor »

Grâce au récent Forum des Associations de Lannion, TV-Trégor a le plaisir cette semaine de vous faire découvrir une toute jeune association qui s’appelle « ça tourne Trégor ». Celle-ci a pour objet de réaliser des courts métrages, essentiellement de fiction, dans un cadre amateur mais en s’efforçant de travailler de la façon la plus pro possible. L’esprit d’équipe et la complémentarité sont la marque de fabrique de cette association qui comporte de nombreux jeunes parmi ses membres, à commencer par le vice-président, Ulysse Dareys, qui nous explique ici comment ça tourne …

