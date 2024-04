Visionner la captation de la table ronde

Pour visionner la captation de la table ronde (1h52′), cliquez sur la vignette ci-dessus ou suivez ce lien : Table ronde sur les jeunesses du Trégor

Contexte de l’événement et résumé

Le groupe d’études « Jeunesse » du Conseil de développement de Lannion-Trégor-Communauté a mené entre 2018 et 2022 des travaux dressant un portrait de la jeunesse trégorroise. Enquête largement diffusée (804 retours), rencontres d’élus, de professionnels des secteurs public et privé en lien avec la jeunesse, micro-trottoir ont permis de recueillir attentes, besoins et difficultés des 15-30 ans du territoire.

À la demande du Conseil de développement, TV-Trégor a réalisé la captation de la table ronde de clôture organisée le 27 septembre 2023 au lycée Félix Le Dantec à Lannion.

À propos de la réalisation de la captation

Durée 112 mn – Réalisation, régie et montage Marc Geffroy – Avec, en assistante régie Sylvie Ollivier et aux caméras, Hervé Sizun et Pierre Lavanant – TV-Trégor – Septembre 2023

Diaporama micro-trottoir sur la mobilité des jeunes

TV-Trégor a également réalisé à cette occasion le montage d’un « diaporama » sur un micro-trottoir destiné à recueillir les attentes des jeunes du territoire en matière de mobilité et d’accessibilité. Pour le visionner, voir l’article correspondant en suivant ce lien.

