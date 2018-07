Plantes et jardins au château de Kergrist

A la mi-avril 2018, le Lion’s Club de Lannion organisait une manifestation désormais bien connue des Trégorrois, à savoir « Plantes et Jardins ». Toujours au château de Kergrist, dans un cadre enchanteur, au milieu d’une nature printanière. TV-Trégor, qui était là avec micro et caméra, a demandé au président du Lion’s Club, M. Guy Doublet, de nous présenter l’événement. Il est de tradition qu’une ou plusieurs associations bénéficient à cette occasion d’une aide financière de la part du Lion’s Club. Cette année, c’est l’association Handi’Chiens qui a reçu un chèque. Retour en images sur « Plantes et jardins 2018 ».