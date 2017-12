L’irrésistible ascension de la « Mère Hamon »

Marie Hamon, mondialement connue sous le nom de « la Mère Hamon », nous quittait il y a 10 ans, en août 2006, à 93 ans. Un sacré caractère, Marie Hamon, et de très bonnes crèpes. Rue de la Salle, à Perros-Guirec, convivialité et humour font partie de la recette. Sans parler du coup de la crêpe lancée à l’aveuglette par derrière et rattrapée sans faute par Pascale. Les gens du coin et les nouveaux arrivants se passent la bonne adresse puis reviennent en famille. Ensuite, la notoriété de la mère Hamon ne tarde pas à faire le tour du Monde. A l’heure de la retraite, à 81 ans, elle lâche les billigs pour laisser la place à sa fille, Marie-Luce, à qui elle transmet son savoir-faire. Quasiment plus célèbre que les hommes politiques locaux, Marie Hamon a été faite citoyenne d’honneur de la ville de Perros-Guirec en 1993 et a reçu la médaille de bronze du tourisme en 1996.

En bonus, TV-Trégor vous propose en bas de cet article, un document amateur de 4 minutes, tourné en 1987. Une simple tranche de vie d’un soir à la crèperie Hamon : « Ce soir, on va chez la « Mère Hamon »…