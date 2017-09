Lannion, un marché pas comme les autres

A Lannion, les rues et les places de la ville sont investies chaque jeudi par plus de 250 commerçants qui proposent une grande diversité de produits. Il s’agit là du plus grand marché des Côtes d’Armor qui s’étage sur trois niveaux, du quai d’Aiguillon à la place du Marchallac’h en passant par la place du Centre.

La renommée du marché de Lannion tient à la diversité des produits proposés. On y trouve de tout. Et on vient de très loin pour faire le marché de Lannion. Quant aux nombres de chalands, il atteint des sommets au coeur de l’été mais on n’a jamais réussi à en faire une estimation précise.

Et la musique est toujours au rendez-vous au coin de chaque rue.