En juin 2002 se déroulait la 7e course Cosmopolis ayant pour cadre le complexe du Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou. Ouverte à tous les âges et tous les niveaux, cette course populaire a rassemblé bon nombre de coureurs et de spectateurs. Grâce aux archives de Trégor-Vidéo, revivons ici l’événement …

Durée 23’10 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Juin 2002

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

