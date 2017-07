Les 20 Km de la Côte de Granit Rose – édition 1987

TV-Trégor, grâce aux archives de VIDEOTEC, vous invite à revivre la 8ème édition du semi-marathon Perros-Trébeurden en juillet 1987. Pour cette année 2017, les muscles commencent à s’échauffer en prévision de la 38ème édition qui s’élancera de la plage de Trestraou le dimanche 23 juillet à 10H45. La première édition des 20km s’est déroulée le 27 juillet 1980 entre Trébeurden et Perros-Guirec. Dès la première édition, la course connaît un grand succès populaire, puisque 500 participants prirent le départ des 20km et des 5km. Succès populaire certes, mais aussi participation d’un plateau d’athlètes de haut niveau. Le premier vainqueur fut Pierre Lévisse, international et maintes fois champion de France du Cross-country et du 10 000m.

Durant une dizaine d’années, les meilleurs Français se sont mesurés sur la Côte de Granit Rose, dont les champions de France de marathon Fernand Kolbeck, Dominique Chauvelier et bien d’autres…

L’épreuve s’est alors ouverte aux coureurs internationaux, provenant de nombreux pays d’Europe et d’Afrique, la voie ayant été tracée par le belge Emile Puttemans, ex-recordman du monde des 3000, 5000 et 10 000 m.

Ainsi, depuis plus de 30 ans, l’Association des 20km a permis à de nombreux anonymes de côtoyer de grands champions internationaux, la volonté des organisateurs restant de maintenir cette course à son plus haut niveau, mais aussi de promouvoir son aspect populaire par une large diffusion

(texte ci-dessus emprunté au site officiel des 20 km de la Côte de Granit Rose)