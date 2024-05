Visionnez la vidéo en HD

L’association « La bande son » de Saint-Brieuc a écrit, mis en scène et interprété une pièce de théâtre intitulée « Parle-moi », dont le sujet est la surdité. Ce pourrait être banal si on oubliait de dire que cette pièce a été jouée par des mal-entendants. Elle exprime toute la difficulté de communication qui est liée à ce handicap et le risque d’isolement des personnes qui en souffrent

La section vidéo du club Objectif-Image-Trégor a entrepris, de filmer cette pièce afin que le message qu’elle porte soit plus largement diffusé. Ce projet a été réalisé sur 9 mois en collaboration avec « La bande son ». Le sous-titrage permet à tous les publics de bien comprendre le sujet.

Désormais, la vidéo est diffusée au niveau national parmi le public de l’association ARDDS (Association de Réadaptation et Défense des Devenus-Sourds). C’est une version courte du montage, plus adaptée à une diffusion grand public, que nous vous proposons ici.

Durée 13’32 – Réalisation Club – Objectif-Image-Trégor – septembre 2023 – Publication TV-Trégor en mai 2024, avec l’aimable autorisation d’Objectif-Image-Trégor et de « La bande son ».

