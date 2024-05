L’innovation à la Fête de la science 2023

Visionnez la vidéo en HD

Fête de la science aux Ursulines

La Fête de la science s’est tenue aux Ursulines, à Lannion, du 6 au 8 octobre 2023. Elle était organisée par Lannion-Trégor-Communauté (LTC), avec le soutien opérationnel du Planétarium de Bretagne et celui de nombreux partenaires et bénévoles. Elle a permis de faire découvrir, comme chaque année, au public trégorrois, des domaines scientifiques et techniques très divers

De la science à l’innovation

Cette semaine TV-Trégor vous propose de découvrir quelques innovations présentées lors de cette fête de la science

Géolocalisation pour les activités nautiques

Alain Le Meur de la société HIJ (Help In Journey) nous présente différents équipements de géolocalisation pour les activités nautiques : tracker placé au sommet du parachute, bracelet connecté, valise permettant de créer un réseau d’une portée de 10 à 15 km embarqué sur un bateau au milieu de l’océan.

Robot mobile de nouvelle génération

Orange Innovation présente un robot mobile de nouvelle génération. Il est muni de capteurs permettant d’avoir une vision de l’environnement (température, humidité, situation à risque). Différentes situations sont présentées : surveillance, dance, etc … Et une collaboration entre robots est possible par échanges de données

Quelques informations sur ce document vidéo

Durée 7’00 – Réalisation Hervé Sizun avec Pierre Lavanant – Prises de vue octobre 2023 – Montage Hervé Sizun avec Jean-Dominique Gauthier – Publication et production TV-Trégor en mai 2024

