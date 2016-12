En octobre 2016, le village de Lanvellec, ancré autour du célèbre orgue Dallam, a fêté la 30e édition du Festival.

Magie de la musique, magie du lieu. Portés par la musique, les habitants en costume d’époque, belles et galants, artisans, manants et bergères, nous ont embarqués dans leur marché à l’ancienne, au son des airs bretons et des fanfares …