Quand les Jazz-Tico avaient 25 ans

En juin 2007, les « Jazz-Tico » avaient 25 ans (on vous laisse calculer, à titre d’exercice pour le brevet des collèges, quel est leur âge à ce jour) et fêtaient cet événement avec l’enthousiasme de la jeunesse au Palais des Congrès de Trégastel. Une belle soirée où se sont retrouvées toutes les générations amoureuses du jazz « New Orleans », indémodable.

TV-Trégor vous présente ici deux clips issus de la captation de ce spectacle de 2007. Dans le premier, vous reconnaitrez « Hello Dolly » de Jerry Herman (qui fut interprèté notamment par Louis Armstrong), avec les élèves de l’Ecole Joseph Morand de Lannion, sous la direction de Yann Gueguen, et avec Daniel Huck (invité) au « scat »… Suit un second morceau bien connu intitulé « At the Jazz Band Ball » (de Nick La Rocca, Larry Shields et Johnny Mercer). Le second clip nous emmène avec joie « Dans les rues d’Antibes », un morceau de Sidney Bechet, avec Daniel Huck au sax Alto.

Cette évocation des 25 ans des Jazz-Tico est également l’occasion de rendre hommage à René Le Marer, disparu en septembre 2013. Son nom restera à jamais associé à celui des « Jazz Tico ». On se souvient de son talent, de sa contrebasse et de sa bonne humeur. René Le Marer était aussi l’un des créateurs du fameux festival de jazz « Cotton Tige » à Trégastel.

Les Jazz-Tico « sévissent » toujours . Pour notre grand bonheur, nous pourrons les retrouver le 21 juin à la fête de la Musique, au bout du mail, en face la gare de Lannion, de 18h à 20h (suivis par le groupe Tricoire) …