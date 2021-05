Gare au Gorille à Pleumeur-Bodou

Nous sommes en mai 2021. Qui aurait cru que, 18 mois après le début de la pandémie du covid19, nous en serions encore à être privés de spectacles, au grand désarroi des artistes qui plongent dans le spleen et la précarité, mais aussi des spectateurs que nous sommes et qui attendent avec impatience d’être à nouveau réenchantés. L’annulation est donc aujourd’hui la règle. C’est notamment le cas de ce festival trégorrois devenu un incontournable, à savoir « Gare au Gorille », qui devait ce tenir en ce mois de mai, organisé au Pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou par le Carré Magique, lequel, depuis plusieurs années, est Pôle National du Cirque.

En guise de consolation, revivons, grâce aux archives de Trégor-Vidéo, quelques instants choisis de l’édition 2009 de « Gare au Gorille ». La parole est aux organisateurs et aux artistes …

Durée 8’40 – Réalisation Sophie Piat et Loïc Chapron – Production Trégor-Vidéo – Mai 2009

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #PleumeurBodou #CotesdArmor #Bretagne #PolePhoenix #webTV

85 total views, 1 views today