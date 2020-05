Fest-noz de soutien à Trégor-Vidéo

Il était une fois une belle association qui s’appelait Trégor-Vidéo. Dotée de plusieurs salariés, elle a été, pendant 20 ans, le fer de lance de la télévision de proximité dans le Trégor. Une télévision locale portée au départ par les élus locaux et le pôle télécoms de Lannion. Pour la petite histoire, Trégor-Vidéo était issue de la fusion de VIDEOTEC (productrice de programmes) et de VIDEOCOM (gestionnaire du Réseau Vidéo du Trégor en fibre optique). Ce petit miracle n’a été possible que grâce au soutien financier, pendant plus de 20 ans, des collectivités locales (communes, communautés de communes, département). Et puis, patatras ! Après l’an 2000, au fil des années, malgré de nombreuses démarches, les subventions publiques se sont raréfiées, sans justification. L’attention des élus locaux s’est détournée de cette belle aventure qui ne demandait qu’à perdurer, pour continuer à prouver le dynamisme technique et créatif du Trégor. Quel gâchis !

En guise de tentative de la dernière chance, mais sans trop y croire, Trégor-Vidéo a organisé au printemps 2010, à Pleumeur-Bodou, un fest-noz de soutien qui s’est révélé être un fest-noz d’adieu. Cet événement a, bien sûr, été mémorisé en images par Trégor-Vidéo elle-même. C’est cette fête au goût amer, mais pleine de musique et de gaité que nous vous proposons de revivre aujourd’hui.

Trégor-Vidéo a produit pendant toutes ces années un nombre considérable de reportages, de magazines (édités en cassettes VHS au début), de documents vidéo pour des associations ou des entreprises. Elle a organisé des plateaux TV, réalisé d’innombrables captations de spectacles. Tout cela, fort heureusement a été sauvegardé et en grande partie numérisé. Aujourd’hui, TV-Trégor, héritière de Trégor-Vidéo (mais sans aucun salarié), a l’honneur et le plaisir de faire partager ces documents d’archive aux trégorrois et … au monde entier puisque le miracle du web nous permet d’être vus « worldwide ».

Mais, assez bavardé . Place à la musique et à la danse bretonne …

Durée 11’57 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Avril 2010

