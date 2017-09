Noël est là, et, quoi qu’on en dise, sa magie opère toujours, grâce à ces lueurs brillantes dans les yeux des enfants. C’était le samedi 13 décembre 2014, un événement considérable : l’arrivée du Père Noël sur les quais de Lannion, vigoureusement accompagné par le bagad Sonerien Bro Dreger. La procession ira en musique jusqu’à la Place du Centre où petits et grands, au milieu de la foule, s’arracheront les faveurs du Père Noël. Et si l’on en profitait pour lui demander tout ce dont on a toujours rêvé. Et si on y croyait … Joyeux Noêl à toutes et à tous ….