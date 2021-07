En 2005 Trégor-Vidéo sortait le premier numéro de « Bikini », un magazine sur les musiques actuelles, réalisé et présenté par une équipe de jeunes pleins de ressources. Cette émission, qui ne parle pas du tout de botanique, s’attache à faire découvrir des artistes, des groupes, des musiciens, et … des poulets … (???). Ceux du Trégor mais aussi ceux du reste de la galaxie.

Pour ce premier numéro, deux parties : La première sur « The Cinematic Orchestra » qui joue sur les images du film russe muet en noir et blanc « The man with a movie camera » de Dziga Vertov. La deuxième partie fait un focus sur « Brain Damage » groupe de dub rencontré à Plougrescant au Festival des Irréduktibles en août 2005. Si vous êtes curieux et que vous aimez la musique (mais pas la botanique), vous aimerez « Bikini » …

Durée 12’59 – Réalisation Alan Hasoo, Alan Lestimé, Guillaume Gicquel, Katell Tadié, Mériadeg Guillanton, Stéphen Coquin et Thibaut Tranchant – Musique du générique interprétée par « Club de Bridge » – Production Trégor-Vidéo – Novembre 2005

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

