La deuxième vie du Gavroche

En janvier 2001, le Gavroche, bateau de pêche coquiller, fait ses adieux à la mer après 32 ans de bons et loyaux services. Son propriétaire, Pascal Jeusset, qui a navigué dessus pendant 17 ans, décide en effet de le désarmer. Gavroche ne pêchera plus jamais la coquille Saint-Jacques. Mais, contrairement à ce qui arrive à la plupart des vieux bateaux, Gavroche ne sera pas détruit. Pascal Jeusset et tous ses amis le sortent du Jaudy à Tréguier et le remorquent jusqu’au domicile du propriétaire. Là, Gavroche sera repeint, restauré et retrouvera une deuxième jeunesse, une deuxième vie. Laquelle ? Rien n’est encore décidé au moment ou ce film a été fait. Mais grâce à un bel élan de solidarité et de courage, une chose est sûre, Gavroche vivra …

Durée : 6’12 – Réalisation Alan Lestimé avec Théo Octobre, Erwan Jan et Jean-Claude Rateau – Production Trégor-Vidéo – Juin 2001

